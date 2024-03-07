الوظيفة اللي بتحلم بيها..وظائف بنك القاهرة الجديدة في أكثر من فرع على مستوى الجمهورية براتب يوصل إلى 10 آلاف شهري

وظائف بنك القاهرة الجديدة، ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن وظائف بنك القاهرة الجديدة، حيث أعلن بنك القاهرة في وقت سابق من خلال صفحته الرسمية على موقع لينكد إن للتوظيف عن وجود وظائف شاغرة في بعض فروعه، ويتساءل العديد عن تفاصيل هذه الوظائف وأهم الشروط التي يجب الالتزام بها للتعيين في أحد وظائف بنك القاهرة.

وظائف بنك القاهرة الجديدة

يعتبر وظائف بنك القاهرة الجديدة من أكثر العناوين التي يبحث عنها العديد من المواطنين على الانترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، ويحرص بنك القاهرة على توفير فرص للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية تناسب الوظائف المتاحة، وقد حدد البنك تفاصيل المسؤوليات المطلوبة من المتقدمين على الوظائف المتاحة في البنك، وهذه المسؤوليات كالتالي:

استخراج البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الدورية والتي تظهر الإنجازات مقارنة بالعام السابق ورفعها إلى المستوى الإشرافي الأعلى.

الرقابة الدورية على كافة المستندات المطلوبة.

القيام بعمليات المحفظة اليومية لحسابات العملاء.

مراجعة ومتابعة الحسابات الائتمانية وتجديدها بشكل منتظم.

متابعة نشاط العميل بشكل منتظم للتعرف على أحدث التطورات.

تنفيذ أي مهام أخرى متعلقة بالمؤسسات الصغيرة أو المؤسسات المتوسطة والتي يتم التكليف بها من قبل المدير المباشر.

شروط التعيين في وظائف بنك القاهرة

يبحث العديد من المواطنين عن أهم الشروط التي يجب اتباعها قبل التقديم على أحد وظائف بنك القاهرة، حيث حدد البنك عددا من الشروط وهي كالتالي: