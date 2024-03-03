“لمحبي الرعب”.. استقبل تردد قناة توب موفيز 2024 Top Movies علي نايل سات واستمتع بأقوى الأفلام الأجنبية

تعتبر قناة توب موفيز واحدة من أبرز القنوات التي تبث الأفلام الأجنبية على القمر الصناعي نايل سات؛ تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الرعب الشهيرة التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، وليس فقط في مصر؛ مؤخرًا، قامت القناة بتغيير ترددها، مما أثار اهتمام معجبيها الذين يبحثون عن التردد الجديد للقناة لمتابعة الأفلام المميزة التي تعرضها.

استقبل تردد قناة توب موفيز 2024 Top Movies

قناة توب موفيز Top Movies قد نشأت كأول قناة مصرية متخصصة في عرض أفلام الرعب والإثارة، ومع مرور السنوات، ازدهرت حتى أصبحت واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي؛ في عام 2024، قامت القناة بتحديث ترددها لتعزيز تجربة المشاهدة لمتابعيها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام التي لاقت استحسان الجمهور العربي؛ وفيما يلي تردد القناة على النايل سات:

القمر الصناعي التردد معامل التصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 10727 5/6 أفقي

تستمر القناة في تقديم محتوى مميز ومثير لمحبي أفلام الإثارة والرعب، وتتيح لهم متابعة كل جديدها من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكنهم الاطلاع على كل ما هو جديد ومثير؛ كما تعمل القناة على تحقيق شعبية واسعة بين المشاهدين بفضل تنوع محتواها وجودته، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي هذا النوع من الأفلام؛ يمكن تنزيل قناة توب موفيز على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11392(H) 27500 – 5/6 SD

خطوات ضبط تردد قناة توب موفيز

لضبط قناة توب موفيز على الرسيفر، اتبع الخطوات التالية: