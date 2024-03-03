“أنا لولو الشطورة”.. ثبت التردد الجديد لقناه وناسة للأطفال 2024 على النايل سات وشاهد اجدد الاغاني الجديده

نستعرض عبر البديل التردد الجديد لقناة وناسة 2024 للأطفال، حيث تعتبر قناة وناسة في عام 2024 من بين القنوات الرئيسية المبحوث عنها بشكل متزايد من قبل الأهالي الذين يسعون إلى تسلية أطفالهم، و يبرز دور القناة في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني المخصصة للصغار، حيث تحتوي القناة على أغاني ترفيهيه وتعليمية وتربوية، وقد حازت على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وما سنقدمه لكم من خلال السياق التالي، حيث يتم التركيز في مقالنا هذا على كيفية تحميل القناة من خلال توضيح ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بشكل مفصل.

تردد قناة وناسة 2024 للأطفال

بناءً على أهمية تردد قناة وناسة 2024 للأطفال التي تقدم بث مجموعة واسعة من الأغاني العربية المخصصة للصغار، مثل “أنا لولو الشطورة” و”وينك يا لولو”، يمكنك الاستمتاع ببرامجها عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

بينما يكون التردد الخاص بالقناة من خلال القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

طريقة تنزيل قناة وناسة للأطفال

يسهل على جميع الأمهات تحميل قناة وناسة للأطفال التي تقدم محتوى مميز حيث يتم ذلك عبر اتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة، وهيا كالتالي:

قم باستخدام جهاز التحكم (الريموت) ثم النقر على زر القائمة. بعد ذلك يجب عليك الضغط على خيار التركيب واختيار قائمة الترددات. ثم بعد ذلك كتابة التردد الخاص بالقناة بشكل صحيح مع المحافظة على كتابة جميع البيانات الخاصة مثل: معدل الاستقطاب والترميز ومعامل تصحيح الخطأ. النقر على المكان المخصص بكلمة “موافق”، ومن ثم الضغط المباشر على كلمة “بحث”.

وبهذا قد يكون تم تحميل القناة بشكل صحيح، فقط ما عليك إلا أن تبحث عن القناة بين مجموعة القنوات الفضائية الموجودة على الشاشة للعثور على قناة وناسة للأطفال.