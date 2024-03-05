«البط أرخص من الفراخ» انخفاض سعر كيلو البط اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في جميع المحلات والاسواق

بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل يرغب الكثير في معرفة سعر كيلو البط اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، حيث يعد البط من أفضل أنواع الطيور المفضلة لدى الأمهات عند القيام بالعزائم والولائم، وخلال الأيام الماضية شهدت أسعار الفراخ والبط انخفاضاً ملحوظاً بسبب تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية.

سعر كيلو البط اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024

هبط سعر كيلو البط اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 داخل المزارع، حيث سجل سعر الكيلو الواحد 100 جنيه، ومن المعلوم أنه يوجد للبط عدة أنواع لذلك يختلف سعر كل نوع على الآخر، ونظراً للإقبال الشديد على شراء البط والفراخ نقدم لكم قائمة الأسعار بحسب ما تم إعلانه:

يتراوح سعر كيلو البط البلدي ما بين 100-110 جنيه.

بلغ سعر كيلو البط المسكوفي الآن 95 جنيه.

شهد كيلو البط الفرنساوي انخفاضاً كبيراً خلال اليومين السابقين، حيث سجل سعر 70 جنيهاً.

في حين ثبت سعر كيلو البط المولار عند 90 جنيهاً.

وأخيراً سجل سعر كيلو البط البغال نحو 90 جنيه.

سعر كتكوت البط اليوم

فيما يلي سعر كتكوت البط الذي يبلغ من العمر يوماً واحداً داخل البورصة المصرية: