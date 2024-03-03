“اعملك مشروع واكسب دهب”.. طريقة الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية 2024 + بدون تحويل راتب!!

يتجه الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن وسيلة لتلبية احتياجاتهم المالية الشخصية ومن بين الخيارات المتاحة لهم هو اللجوء إلى بنوك التمويل مثل بنك الرياض ويعتبر بنك الرياض واحداً من أبرز المؤسسات المالية في المملكة، حيث يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين بما في ذلك القروض الشخصية التي تعد من أكثر الخدمات التي يبحث عنها الأفراد ويتمتع المواطنون بالاستفادة من مزايا عديدة عند الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

أن لا يتجاوز عمر المتقدم للطلب 22 سنة كحد أقصى.

كما يتم وضع الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي الذي يتقاضاه الموظف عند الحصول على التمويل حيث يجب أن لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

كما يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية ويعيش إقامة مستمرة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ويتم فرض شرط فترة خدمة معينة وذلك حيث يتم تحديدها بثلاثة أشهر للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم من 5,000 إلى 14,999 ريال، وفترة شهر واحد للأفراد الذين تزيد أجورهم عن 15,000 ريال.

كيفية التقديم على قرض شخصي من بنك الريال؟