طريقة استعلام سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي+شروط الحصول على شقة من الصندوق

استعلام سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، يتصدر عنوان استعلام سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي محركات البحث على شبكة الإنترنت، حيث يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي، وفي هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن أسعار الشقق في الإسكان الاجتماعي.

استعلام سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يعتبر استعلام سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من أكثر المواضيع التي يتداولها الكثير من المواطنين فيما بينهم وخاصة خلال الآونة الأخيرة، حيث تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من أهم مشاريع وزارة الإسكان حيث يهدف المشروع إلى توفير العديد من الوحدات السكنية بأسعار منخفضة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، ويمكن الاستعلام عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الضغط على الاستعلام عن الوحدات السكنية.

اختيار المشروع السكني الرماد الاستعلام عنه والمحافظة التابع لها.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بطلب تخصيص وحدة سكنية.

الضغط على كلمة الاستعلام وانتظار النتائج.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان عددا من الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها لكل الراغبين في التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي، وهذه الشروط كالتالي: