“زغاريد من هنا للصبح”.. فرمان رسمي صرف مكافأة شهر كامل لجميع العاملين من الموظفين هؤلاء .. مش مصدقين نفسهم!!

في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرارات تتعلق بالعاملين في شركات المياه ومن بين هذه الأخبار كان إعلان شركة المياه في محافظة الجيزة عن قرار بصرف مكافأة شهر كامل لجميع العاملين في الشركات المشابهة ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك غلاء الأسعار والتحديات المالية التي يواجهها العاملون وتثير هذه الأخبار تساؤلات واستفسارات لدى العديد من الأشخاص حول صحة هذا القرار ومدى تأثيره على العاملين في قطاع المياه.

شهر مكافأة لجميع العاملين والموظفين في شركة المياه