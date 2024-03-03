“زغاريد من هنا للصبح”.. فرمان رسمي صرف مكافأة شهر كامل لجميع العاملين من الموظفين هؤلاء .. مش مصدقين نفسهم!!

في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرارات تتعلق بالعاملين في شركات المياه ومن بين هذه الأخبار كان إعلان شركة المياه في محافظة الجيزة عن قرار بصرف مكافأة شهر كامل لجميع العاملين في الشركات المشابهة ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك غلاء الأسعار والتحديات المالية التي يواجهها العاملون وتثير هذه الأخبار تساؤلات واستفسارات لدى العديد من الأشخاص حول صحة هذا القرار ومدى تأثيره على العاملين في قطاع المياه.
شهر مكافأة لجميع العاملين والموظفين في شركة المياه
- تجدر الإشارة أولاً إلى أن صرف هذه المكافأة يكون من الراتب الأساسي للموظفين وذلك وفقاً للقانون المعتمد في تقييم الأداء للعام المالي ككل، ثم يتعين على الموظف أن يكون حاصلاً على درجة الامتياز في تقييم الشركة للعام وهذا يعتمد على أدائه وإنجازاته خلال الفترة المحددة.
- ومن الشروط الأخرى التي يتعين توفرها للحصول على هذه المكافأة، أن يكون الموظف قد تواجد في خدمة الشركة لسنوات عديدة دون تغيب عن العمل، وعدم حصوله على إجازات بدون مرتب، بالإضافة إلى ذلك،
- ولا يحق للأشخاص الذين تم تحويل أوراق عملهم للمعاشات في عام 2023 و2024 الحصول على هذه المكافأة.
- ويجب أيضاً أن يتوافق الموظف مع أي نوع من أنواع التعاقد مع الشركة، سواء كان ذلك تعاقدًا مؤقتًا أو معارضًا أو دائمًا من حيث العمل، وذلك لضمان استحقاقه للحصول على المكافأة بناءً على الشروط المحددة.