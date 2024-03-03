الموارد البشرية تُوضح .. حقيقة صرف إعانة غلاء المعيشة قبل شهر رمضان 1445

يبقى شهر رمضان المبارك 1445 على بعد أيام قليلة فقط، وهناك العديد من الأشخاص يسألون عن ما إذا كانت إعانة غلاء المعيشة سيتم صرفها قبل هذا الشهر المبارك، وسوف نوفر إليكم كافة التفاصيل التي تخص تلك الشأن وفقًا لما ورد من وزارة الموارد البشرية في السعودية.

حقيقة صرف إعانة غلاء المعيشة قبل شهر رمضان 1445

وهناك الكثير من التساؤلات الكثيرة حول حقيقة صرف إعانة غلاء المعيشة قبل شهر رمضان 1445 وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توضيح حقيقة صرف إعانة غلاء المعيشة قبل شهر رمضان 1445هـ، هذا وقد أكدت الوزارة أن الشائعات التي تم تداولها بشأن صرف هذه الإعانة لا أساس لها من الصحة، أما في هناك في حالة صدور أي قرارات رسمية بخصوص تلك الشأن سوف نقوم بتوضيح لكم كافة التفاصيل على الفور، على أن تقوم الوزارة بإتاحة رابط رسمي للاستفادة من بدل غلاء المعيشة.

الفئات المستفيدة من معونة غلاء المعيشة

وهناك عدة فئات يمكن الاستفادة من صرف معونة غلاء المعيشة فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة من إعانة بدل غلاء المعيشة في حال صدور قرار بتطبيقها مرة أخرى تتضمن هذه الفئات:

جميع المواطنين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

كافة المستفيدين من معاش التقاعد من أبناء المملكة السعودية.

كافة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع العسكري والمدني.

جميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور من أبناء المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة