القبض جاي قبل رمضان ولا إيه..موعد صرف مرتب مارس بالزيادة الرئاسية الجديدة 2024
موعد صرف مرتب مارس بالزيادة، يعتبر عنوان موعد صرف مرتب مارس بالزيادة من أكثر العناوين المتصدرة لمحركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومع بداية شهر مارس يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المرتبات لهذا الشهر وخاصة مع الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
موعد صرف مرتب مارس بالزيادة
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتب مارس بالزيادة، حيث أعلن الرئيس السيسي في وقت سابق عن زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم العمل على تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس الحالي، وقد أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ست آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وتقدر هذه الزيادة بنسبة 50%، ومن المقرر أن يتم بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة يوم الخميس الموافق 21 مارس ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء 27 مارس من العام الحالي.
جدول صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة
يتساءل العديد من المواطنين عن جدول صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، وأعلنت الحكومة المصرية عن جدول صرف المرتبات وهو كالتالي:
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة هي 12.200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة هي 10200 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام بعد الزيادة الجديدة 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة الجديدة هي 8200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة هي 7500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة هي 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديد هي 6000 جنيه.