القبض جاي قبل رمضان ولا إيه..موعد صرف مرتب مارس بالزيادة الرئاسية الجديدة 2024

موعد صرف مرتب مارس بالزيادة، يعتبر عنوان موعد صرف مرتب مارس بالزيادة من أكثر العناوين المتصدرة لمحركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومع بداية شهر مارس يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المرتبات لهذا الشهر وخاصة مع الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

موعد صرف مرتب مارس بالزيادة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتب مارس بالزيادة، حيث أعلن الرئيس السيسي في وقت سابق عن زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم العمل على تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس الحالي، وقد أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ست آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وتقدر هذه الزيادة بنسبة 50%، ومن المقرر أن يتم بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة يوم الخميس الموافق 21 مارس ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء 27 مارس من العام الحالي.

جدول صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين عن جدول صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، وأعلنت الحكومة المصرية عن جدول صرف المرتبات وهو كالتالي: