” 6 كيلو سكر يا حلاوة “..بسرعة اعرف نصيب الفرد في” السلع التموينية” لشهر مارس 2024 قبل شهر رمضان + أسعار السلع التموينية بكام دلوقتي!!

يظهر اهتمام المواطنين المصريين بموضوع توزيع السلع التموينية وخاصة أصحاب البطاقات التموينية بشكل ملحوظ حيث يكون لديهم العديد من التساؤلات حول الكميات المتاحة لهم من السلع التموينية الأساسية و يأتي هذا الاهتمام ضمن إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تسعى بجدية لتوفير تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الأساسية لحملة بطاقات التموين.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

تشهد جميع محافظات مصر هذه الأيام اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين بزيادة تموين شهر مارس لعام 2024 حيث تم الإعلان عن زيادة في حصة كل فرد في التموين خلال هذا الشهر مما أثار ارتفاع الاهتمام بالموضوع الا ان الوزارة نفت هذا ، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعلان أسعار جميع السلع التموينية لهذا الشهر وبالرغم من الاعتياد على زيادة المخصص الشهري على بطاقة التموين مع اقتراب شهر رمضان، إلا أن وزارة التموين أكدت أنه لن يكون هناك أي زيادة على السلع التموينية في شهر مارس عام 2024.

أسعار السلع التموينية 2024

يبلغ سعر كيلوغرام واحد من سكر المعبأ حوالي 12.60 جنيه مصر و سعر زيت الخليط بسعة 800 مل إلى حوالي 30 جنيه مصري.

ومن جانب آخر يتراوح سعر علبة مرقة الدجاج بوزن 1 وحدة في حدود 6 جنيهات مصرية، وسعر 800 جرام من المكرونة يتراوح حوالي 14.00 جنيه مصري، بينما يصل سعر كيلوغرام من المكرونة إلى حوالي 17.5 جنيه مصري.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى، فإن سعر علبة العدس المجروشة بوزن 500 جرام يبلغ حوالي 21 جنيه مصري، بينما يتراوح سعر سلعة الفول المعبأ بوزن 500 جرام حوالي 9.00 جنيهات مصرية.

نصيب الفرد في السلع التموينية لشهر مارس 2024