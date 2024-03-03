“ماما ضربت لولو” ..استقبل مجانا تردد قناة وناسه الجديد” Wanasah” بأعلي جودة 2024 على القمر الصناعي نايل سات .. دلع وسلي طفلك

تعد الفضائيات من أهم وسائل الإعلام في العصر الحالي، حيث تلعب دورًا بارزًا في نقل المعرفة وتقديم الترفيه والتوعية للجماهير ومن بين هذه القنوات تتألق قناة وناسه الجديدة كواحدة من القنوات المتميزة التي تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين وتسعى قناة وناسه الجديدة إلى تقديم محتوى متنوع وغني يضم البرامج الكوميدية والبرامج الاجتماعية والمسلسلات والأفلام بهدف تقديم تجربة المشاهدة وتلبية اهتمامات الجمهور بشكل شامل بفضل تنوع محتواها وجودة برامجها، تحتل قناة وناسه الجديدة مكانة مميزة في قلوب المشاهدين الذين يجدون فيها مصدرًا رئيسيًا للترفيه والمعرفة والتواصل مع العالم من حولهم.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

قناة وناسه الجديدة حققت شعبية كبيرة منذ انطلاقها حيث نجحت في جذب قاعدة جماهيرية واسعة من المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات ومن أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القناة هو اختيار تردد مناسب، حيث تم اختيار التردد بعناية ليكون متوافقًا مع معظم الريسيفرات والأقمار الصناعية ويكون التردد كما يلي:

تردد القناة 11470.ا،

مع استقطاب عمودي وتوجيه الأقمار الصناعية نحو النايل سات.

وتصحيح الخطأ هو 5/6، مع ترميز بمعدل 27500 وجودة SD.

برامج قناة وناسة