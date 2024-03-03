“أضبطها وتابع أهم المباريات”.. تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية

تبرز قناة الكأس كإحدى الرواد في عالم القنوات الرياضية الفضائية، مقدمةً تغطية شاملة للأحداث الرياضية عبر القارات، من مباريات ودوريات متنوعة، تحتل هذه القناة المرتبة الأولى عالمياً في تقديم محتوى رياضي متميز، مؤكدةً بذلك مكانتها الرائدة بين نظيراتها، تعرف معنا على تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار وعلى كيفية استقبالها وأهم مميزاتها.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية

أُطلقت قناة الكأس لأول مرة في عام 2006، وبدأت بثها الرسمي في 28 أبريل، بفضل الاهتمام الواسع وتحقيقها لأعلى نسب المشاهدة، قررت إدارة القناة توسيع نطاقها بإنشاء شبكة قنوات الكأس الرياضية، هذه الشبكة مخصصة لتغطية كافة الأخبار الرياضية، سواء المحلية أو الدولية، نقد لك تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على عدة أقمار:

تردد قناة الكأس 1 علي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الكأس 1 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الكأس 2 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكأس 2 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

خطوات استقبال تردد قناة الكأس القطرية

لإضافة تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة إلى نظام الاستقبال التلفزيوني الخاص بك، يُرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

قم بالضغط على زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بك.

من القائمة الظاهرة، انتقل إلى خيار التركيب واضغط على OK للمتابعة.

في حال طُلب منك، أدخل كلمة المرور الافتراضية والتي تكون عادةً أربعة أصفار.

توجه إلى قائمة الترددات واضغط على OK.

اختر خيار إضافة تردد جديد لبدء عملية الإدخال.

أدخل التردد والمعلومات الخاصة به بدقة، متضمنة وضع الاستقطاب، سرعة الترميز، ومعامل تصحيح الأخطاء كما هو محدد.

اضغط على زر البحث لتنفيذ عملية البحث عن القناة.

انتظر حتى تكتمل عملية البحث.

بمجرد انتهاء البحث، ستظهر قنوات الكأس في قائمة القنوات المتاحة لديك.

مميزات قنوات الكأس الرياضية

قنوات الكأس الرياضية القطرية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة بارزة على الساحة الدولية، جاذبة جماهير من مختلف أنحاء العالم بفضل مجموعة متميزة من الميزات، وهي: