ال1000000 جنيه بالشروط دي..شروط قرض مليون جنيه من بنك مصر بتسهيلات كتيييرة

شروط قرض مليون جنيه من بنك مصر، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بمتابعة كل جديد يحدث في بنك مصر، حيث أن هذا البنك قد قام بتوفير قرض قد يصل إلى مليون جنيه، كما أن هذا القرض يتميز بالعديد من التفاصيل المميزة الأخرى التي تخص فترة السداد وأيضًا العائد الخاص بها، فهذه التسهيلات يبحث عنها الكثير من عملاء بنك مصر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بشروط هذا القرض وتفاصيله.

شروط قرض مليون جنيه من بنك مصر

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفيرها في حالة طلب قرض مليون جنيه من بنك مصر، فمن ضمن شروط قرض مليون جنيه من بنك مصر:

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 65 عام ولا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يكون الضامن الخاص بالعميل شخصًا بالغًا وليس قاصرًا.

يجب أن يكون العميل لديه الجنسية المصرية وأيضًا يجب أن يكون الضامن كذلك.

يجب أن يكون هناك نشاطًا خاص بحساب العميل لمدة لا تقل عن عام.

يجب على العميل أن يكون مُتقنًا للقراءة أو الكتابة أو كلاهما.

مميزات قرض مليون جنيه من بنك مصر

هناك العديد من المميزات التي تخص قرض المليون جنيه من بنك مصر، فمن ضمن تلك المميزات: