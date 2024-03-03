زغاريط للصبح.. انخفاض غير متوقع في أسعار الذهب اليوم الاحد 2024/3/3 في جميع محلات الصاغه بالمصنعية

تزداد عمليات البحث عن أسعار الذهب اليوم بعد ان انتشرت أخبار عن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، وتواجد أنباء أيضاً عن استمرار انخفاض أسعار الذهب، وذلك بعد الزيادة غير المسبوقة من قبل في أسعار الذهب في شهر يناير الماضي، حيث قد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى حوالي ما فوق 4000 جنيه مصري، والذي شكل صدمة للشعب المصري تخوفاً من تأثير ارتفاع أسعار الذهب على أسعار المنتجات الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

عند ارتفاع أسعار الذهب في شهر يناير من السنة الحالية كان الأمر بمثابة مشكلة كبيرة للأفراد الراغبين في شراء الذهب، وكذلك لغير الراغبين حيث كان هناك شكوك حول زيادة أسعار السلع والخدمات بعد الزيادة في سعر الدولار، والذي ترتب عليه زيادة في أسعار الذهب، ولكن في الأيام الماضية شاهدنا انخفاضاً ملحوظاً وسريعاً في أسعار كل من الدولار والذهب، وقد كان هناك أنباء أيضاً عن استقرار الأسعار إلى حد ما عن الشهور الماضية.

جدول أسعار الذهب اليوم

أما عن أسعار الذهب خلال الوقت الحالي وذلك بناء على التعاملات الأخيرة في الأسواق، فإنها كما يلي: