موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 3 مارس “الدوري الإنجليزي” والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم عبر العالم يترقبون بشغف اللقاء الحاسم في ديربي مانشستر، الذي يجمع بين الخصمين اللدودين، مان سيتي ضد مان يونايتد، في مواجهة تعد بالكثير لمستقبل كلا الفريقين، مانشستر سيتي، الذي يتأخر بنقطة واحدة فقط عن المتصدر ليفربول، يسعى بقوة للفوز في هذه المباراة لتعزيز حظوظه في السباق نحو القمة، سنقدم لكم تفاصيل موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيل المنتظر للفريقين في هذا اللقاء الكبير.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

اليوم الأحد الموافق 3 مارس، يتواجه الفريقان في ملعب الاتحاد في لقاء مرتقب ينطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 4:30 مساءً بتوقيت السعودية، بيب غوارديولا يخوض المباراة بتشكيلة شبه مكتملة، باستثناء غياب جاك جريليش وجفارديول بسبب الإصابة.

من جانبه، يواجه الهولندي تين هاج تحديات بسبب قائمة طويلة من الإصابات التي تضم الدنماركي راسموس هويلاند، بالإضافة إلى مارتينيز، لوك شو، ماسون ماونت، مالاسيا، مارسيال، وهاري ماجواير، والمتابعون يتوقعون مباراة مثيرة تليق بمكانة الفريقين كعمالقة في الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ومانشستر يونايتد

عشاق كرة القدم العالمية يبحثون بشغف عن القنوات الناقلة للقاء الكروي الهام بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الذي سيقام على أرض ملعب الاتحادK هذا الديربي المثير، الذي يجمع عملاقي مانشستر، سينطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وعدة عواصم عربية أخرى.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم تقام ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحتكر شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري، مع بث المباراة على:

قناة بي إن سبورتس 1، التي تبث على تردد 11013 على النايل سات، بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي، وتقدم البث بجودة HD.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4، المتاحة على تردد 11793 على القمر الصناعي Astra 3A، بمعدل ترميز 29900 واستقطاب أفقي، وتوفر البث بجودة HD.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

عقب تحقيق فوز كبير على لوتون تاون بستة أهداف نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتألق هالاند بتسجيله خمسة من تلك الأهداف، يُتوقع أن يختار بيب غوارديولا تشكيلة قوية لبدء مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من المرجح أن يحرس المرمى إيدرسون.

ويتشكل خط الدفاع من ناثان أكي، روبين دياز، وكايل ووكر، في خط الوسط، من المتوقع أن يلعب جون ستونز ورودري، بدعم من كوفازيتش، كيفين دي بروين، وبيرناردو سيلفا، أما في الهجوم، فمن المنتظر أن يقود فيل فودين وإيرلينج هالاند الخط الأمامي.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

بعد تعرضه للخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فولهام، ثم تحقيق فوز مهم على نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، يتطلع الهولندي إريك تين هاج لقيادة مانشستر يونايتد نحو الفوز في مباراتهم القادمة، يُرجح أن يشرك الحارس أونانا لحراسة المرمى،

ويعتمد على ديجو دالوت، فاران، ليندلوف، وسفيان مرابط في خط الدفاع، في خط الوسط، من المنتظر أن يلعب كاسيميرو، كوبي ماينو، وماكتوماني في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما يُتوقع أن يتقدم الثلاثي برونو فيرنانديز، جارنانشو، وماركوس راشفورد الهجوم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري حسب النقاط

مانشستر سيتي يشغل حاليًا المرتبة الثانية في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا عن ليفربول، أي إخفاق في هذه المباراة قد يجعل أرسنال، الذي يتخلف بنقطة واحدة فقط، يتقدم عليه/ من ناحية أخرى، يجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز السادس، متطلعًا إلى الفوز لزيادة فرصه في احتلال واحدة من المراكز الأربعة الأولى، مما يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هذا الطموح يأتي خصوصًا بعد التعثر غير المتوقع للفريق أمام فولهام في آخر مبارياته بالدوري على أرضه في الأولد ترافورد.