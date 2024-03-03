وظائف في كذا محافظة..رابط التقديم على وظائف بنك القاهرة الجديدة 2024 الشروط ومستندات التقديم

وظائف بنك القاهرة الجديدة زادت عبر منصات البحث، حيث أشار بنك القاهرة من خلال منصته الإلكترونية الرئيسية في بوابة «لينكد إن» للتواصل الوظيفي إلى تقديم عدد من الفرص الوظيفية المتاحة في شتى فروعه، حيث يظهر البنك اهتمامًا بإتاحة المجال للشباب الذين يمتلكون مؤهلات علمية في المجال التجاري أو مؤهلات معادلة للانضمام لفريق عمله، مع وعد بتوفير مرتبات تتناسب مع طموحاتهم وتسهم في دعمهم للوصول إلى التحرر الاقتصادي، وفيما يلي سنعرض كافة الشروط المطلوبة.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة الجديدة

فيما يلي سنعرض كافة المسئوليات للحصول على الوظائف المقدمة من البنك:

يعمل محلل SOC من المستوى الثاني ضمن فريق مركز العمليات الأمنية (SOC)، حيث يتواجد على مدى الـ24 ساعة، على مدار جميع أيام الأسبوع، وفقًا لحاجة العمل.

توفير التدقيق الأولي للحوادث الأمنية.

تنفيذ عملية الفحص المتقدم وتقييم الأحداث الجارية وتوفير الإسعافات الأولية للحوادث المتفاقمة.

استعراض ملف البيانات الشخصية وتقييم الأحداث المتسارعة في المحيط لمعرفة الضرورة لتأسيس حادث.

تقديم الاتصال والترقية المتواصلة خلال الحادث بناءً على توجيهات الشركة للاستجابة للظروف الأمنية الطارئة.

التحدث بشكل مباشر مع مُدراء المعلومات والمسؤولين عن خطط تجاوب الشركات عند وقوع الحوادث الحرجة.

يتم تقصي الأفعال الغير عادية التي تبدو مريبة استناداً إلى التحذيرات الناجمة عن البيانات أو المعلومات الصادرة عن مختلف مجموعات الأدوات.

إجراء تحليل لملفات السجل.

العمل بنشاط للسيطرة على الحوادث، حتى بعد تفاقمها، وفقاً للإرشادات المُعطاة.

تصعيد المشكلات عند الضرورة.

الشروط المطلوبة وظائف بنك القاهرة الجديدة

لكي تحصل على وظائف بنك القاهرة الجديدة إليكم بعض الشروط الواجب توافرها بك: