عبر مظلتي spa.gov.iq.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 جميع محافظات العراق
تعمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق على إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك في كل المحافظات العراقية، يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج الحكومية التي تقدم مساعدات مالية لفئة معينة من المجتمع من محدودي ومنخفض الدخل لتخفيف جزء من الأعباء المالية ولتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، سنوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن الأسماء المقبولين بالتفصيل.
موعد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024
يهتم الكثير من المواطنين العراقيين بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك بعد أن تم تأخير صرف الدفعات الأخيرة، وأيضًا لم تعلن وزارة العمل العراقية حتى اليوم موعد الإعلان عن الكشوف الخاصة بالمقبولين بشكل رسمي، حيث أكد وزير العمل العراقي السيد “أحمد الأسدي” إنه سيتم قبول من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وسيتم التأكد من ذلك من خلال زيارة الباحث الاجتماعي للمتقدمين ودراسة حالتهم.
خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في البرنامج
يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال منصة مظلتي الإلكترونية بخطوات بسيطة فور الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة العمل في العراق، وذلك على النحو التالي:
- يجب الدخول أولًا على رابط منصة مظلتي الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت.
- ومنها نقوم بتسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة.
- ثم نضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية على الصفحة الرئيسية.
- علينا هنا تحديد نوع الاستعلام.
- ثم نضغط على أسماء المشمولين بالرعاية لهذا الشهر.
- ومنها نقوم بتحميل كشوفات المستفيدين من برنامج الرعاية.
- ننتظر لثواني قليلة حتى يتم تحميل الكشوف على الحاسوب أو الهاتف الذكي بصيغة pdf.
- وفي النهاية نقوم بفتح ملفات الكشوف والبحث عن الاسم المطلوبة.