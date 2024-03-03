القط والفار عاملين حوارات..تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 في خمس خطوات هتنزلها ع الرسيفر

قام المسؤولون بتحديث التردد السابق لقناة توم وجيري نايل سات 2024 بهدف تقوية الإشارة وتعزيز جودة الصوت والصورة، ونظرًا للشعبية الكبيرة التي حققتها قناة توم وجيري في الوطن العربي، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في البحث عن التردد الجديد للقناة، ويرجع ذلك إلى مدى حب الأطفال الصغار لهذا المحتوى المليء بالرسوم المتحركة الشيقة والأناشيد التي توفر لهم التسلية والمتعة، وفي مقالنا هذا، سنوفر لكم كل التفاصيل اللازمة بشأن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

تحظى قناة توم وجيري بشهرة لعرضها محتوى ترفيهي وجذاب للصغار، ما أدى إلى تزايد إقبال الوالدين على استخدام محركات البحث من جوجل لإيجاد التردد الاخير للقناة، الذي يأتي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الاصطناعي العربي سات.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

طريقة تعديل تردد قناة توم وجيري الحديث على جهاز الريسيفر

يمكنكم تعيين التردد الجديد لقناة توم وجيري على جهاز الرسيفر عن طريق تنفيذ الخطوات الآتية.