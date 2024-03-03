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القط والفار عاملين حوارات..تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 في خمس خطوات هتنزلها ع الرسيفر

علاء محمدمنذ 6 ساعات
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توم وجيري نايل سات 2024
توم وجيري نايل سات 2024

قام المسؤولون بتحديث التردد السابق لقناة توم وجيري نايل سات 2024 بهدف تقوية الإشارة وتعزيز جودة الصوت والصورة، ونظرًا للشعبية الكبيرة التي حققتها قناة توم وجيري في الوطن العربي، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في البحث عن التردد الجديد للقناة، ويرجع ذلك إلى مدى حب الأطفال الصغار لهذا المحتوى المليء بالرسوم المتحركة الشيقة والأناشيد التي توفر لهم التسلية والمتعة، وفي مقالنا هذا، سنوفر لكم كل التفاصيل اللازمة بشأن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

تحظى قناة توم وجيري بشهرة لعرضها محتوى ترفيهي وجذاب للصغار، ما أدى إلى تزايد إقبال الوالدين على استخدام محركات البحث من جوجل لإيجاد التردد الاخير للقناة، الذي يأتي كالتالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12149.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل ترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطا: ⅚.
  • الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الاصطناعي العربي سات.

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11315.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل ترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطا: ⅚.
  • الجودة:SD.
تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 
تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

طريقة تعديل تردد قناة توم وجيري الحديث على جهاز الريسيفر

يمكنكم تعيين التردد الجديد لقناة توم وجيري على جهاز الرسيفر عن طريق تنفيذ الخطوات الآتية.

طريقة تعديل تردد قناة توم وجيري الحديث على جهاز الريسيفر
طريقة تعديل تردد قناة توم وجيري الحديث على جهاز الريسيفر
  • ينبغي في البداية النقر على مفتاح القائمة الأساسية “Menu” الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
  • ثم الضغط على قائمة “بحث”.
  • بعدها اختيار نوع القمر الصناعي.
  • عقب ذلك، قم بإضافة بيانات التردد الحديث لقناة توم وجيري.
  • قم الآن بالنقر على زر “بحث” لتتبين لك قناة “توم وجيري” ضمن اللائحة المعروضة للقنوات.
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علاء محمدمنذ 6 ساعات
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