“تأجير المحل هيبقي مؤبد!!” فئات من حقها امتداد عقد الإيجار القديم + زيادة قيمة ايجار الشقة والمحلات 15%

تزايد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم، يتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار، وهذا ما سنقوم بشرحه خلال سطور هذا المقال.

امتداد عقد الإيجار القديم

يبحث الكثير من ملاك الايجار القديم عن طريقة لحل أزمتهم مع عقود الإيجار طويلة المدى، في نفس الوقت الذي يتمسك المستأجرين بحقهم في البقاء داخل الوحدات التابعة للإيجار القديم، الأمر الذي جعل امتداد عقد الإيجار بمثابة أزمة موقوته لدى الطرفان، أدت إلى دخوله بؤرة اهتمامات مجلس النواب، بعد أن تم تحديد 5 فئات يحق لهم توارث امتداد عقد الإيجار القديم، هذه الفئات هي الزوجة، والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والوالد، والوالدة، والحفيد، ولكن شريطة أن يكونوا مقيمين معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم

يعتبر امتداد عقد الإيجار القديم من الأزمات الموجودة داخل قانون الايجار القديم، حيث يتساءل الجميع هل يورث عقد الإيجار أم لا؟، وما هي الفئات التي من حقها أن تتوارث عقد الإيجار القديم؟، وسيكون الاجابة عن هذه الأسئلة كالآتي:

الزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراجها من العين المؤجرة، إلا بعد انتهاء مدة العقد.

بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراجها من العين المؤجرة، إلا بعد انتهاء مدة العقد. الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، ولا يجوز أيضا لصاحب العقار أن يخرجهم من العين المؤجرة.

والد، ووالدة المستأجر: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، بشرط أن تكون الوفاة قد تمت وهم مقيمين معه داخل العين محل النزاع.

الحفيد: يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار القديم،

استكمال المدة المتبقية من العقد بعد وفاة جده بشرطين هما :