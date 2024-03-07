التموين بتروق علينا في رمضان..سعر كيلو السكر الحر في الجمعيات التعاونية

سعر كيلو السكر الحر الذي يمكن الحصول عليه من خلال بطاقة التموين، حيث وفرت وزارة التموين أكياس سكر إضافية بسعر يصل إلى حوالي 27 جنيهًا من أجل تقليل احتياج المواطنين إلى السكر الخارجي الذي يكون سعر 50 جنيهًا فأكثر، ويوجد العديد من شركات السكر التي تحاول تخفيض أسعارها من أجل تقليل ضغط زيادة الأسعار على المواطنين.

سعر كيلو السكر الحر

أوضحت وزارة التموين أسعار كافة المنتجات في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى سعر السكر الذي تم إضافته ويعرف بالسكر الحر وتكون الأسعار كما يلي:

يكون سعر السكر الذي يضاف إلى التموين مبلغ 27 جنيهًا.

أما يباع في الأسواق الخارجية بسعر يتراوح ما بين 40 وقد يصل إلى 48 جنيهًا.

أما سعر السكر الذي يكون وزنه 700 جرام يكون حوالي 38 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية

حرصت وزارة التموين على توضيح الأسعار في مراكز التموين، وتكون أسعار السلع التموينية كما يلي:

يصل سعر الزيت إلى 30 جنيهًا لوزن 800 مللي غرام.

أما سعر الأرز يكون 28 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر المسحوق العادي يتراوح بين 10 إلى 25 جنيهًا حسب وزن العبوة.

يكون سعر الحلاوة الطحينية وزن 80 جرام حوالي 3 جنيهًا.

يتراوح سعر الجبن في التموين حوالي 8 جنيهات وقد يصل إلى 30 جنيهًا ويرجع إلى وزن العلبة.

كيس الملح الصغير يكون سعره 1.25.

سكر التموين يكون سعره 12.90 جنيهًا.

هناك العديد من منتجات التموين التي قد تصل إلى 80 سلعة غذائية مختلفة وتكون مخفضة السعر عن المتاجر الخارجية.