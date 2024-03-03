اقتصاد
الحديد نزل الارض… انخفاض في سعر الحديد اليوم الأحد 3/3/2024 في جميع الأسواق والمصانع
يعتبر سعر الحديد اليوم من الأمور التي ارتفعت معدلات البحث فيها، حيث أن سعر طن حديد التسليح أحدث تغيرا ملحوظا نتيجة لتأثر مستوى الاقتصاد العالمي، والذي يؤثر في مواد البناء بشكل عام، وذلك يتم بشكل تأثير بالنسبة لشركات البناء والراغبين في أمور البناء والعقارات من المواطنين والمستثمرين، ومن الجدير ذكره أن التغير في سعر الدولار يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الحديد.
سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم الاستثماري، سوف يتم عرضه في الأسطر التالية:
- قد بلغ سعر حديد عز باليوم قيمة تقدر بنحو 55,000 جنيهاً.
- أما بالنسبة لسعر حديد بشاي فجاء بحوالي 54,000 جنيهاً
- وتم تسعير حديد العتال بقيمة تبلغ بحوالي 53,000 جنيهاً
- كذلك تم تسعير حديد المعادي بقيمة تبلغ حوالي 52,000 جنيهاً
- وتم تسعير حديد الكومي بحوالي 52,000 جنيهاً.
- أما بالنسبة لسعر حديد المراكبي فقد سجل بنحو 54,000 جنيهاً.
- و حديد عطيه تم تسعيره بحوالي 52,500 جنيهاً.
- ويسعر حديد العشري بقيمة تبلغ بنحو 51,000 جنيهاً.
- كما بلغ سعر حديد الجيوشي بقيمة 52,000 جنيهاً
- و تم تسعير حديد مصر ستيل بحوالي 52,000 جنيهاً
- كما وصل سعر حديد بيانكوبقيمة تقدر بنحو 51,000 جنيهاً
- كذلك سعر حديد المصريين فقد بلغ قيمة بنحو 53,000 جنيهاً
- كما يأتي سعر حديد سرحان بقيمة تبلغ بنحو 52,000 جنيهاً
- وسعر حديد الجارحي جاء بمقدار 53,000 جنيهاً
- أما حديد السويس للصلب فقد سجل 53,000 جنيهاً
- وتم تسعير حديد المدينة بنحو 52,000 جنيهاً.
سعر الاسمنت اليوم
بعد التعرف على سعر الحديد فيجب معرفة سعر الاسمنت اليوم والذي جاء على النحو التالي:
- تم تسعير اسمنت المسلح 1,950 جنيهاً
- أما بالنسبة لأسمنت النصر فقد وصل إلي 1,910 جنيهاً
- وتم تسجيل سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيهاً.
- وتم تسعير اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيهاً .
- وجاء سعر اسمنت العامرية بقيمة تبلغ بنحو 2,360 جنيهاً .
- وتم تسعير اسمنت البرج 2,350 جنيهاً.