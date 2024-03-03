الحديد نزل الارض… انخفاض في سعر الحديد اليوم الأحد 3/3/2024 في جميع الأسواق والمصانع

يعتبر سعر الحديد اليوم من الأمور التي ارتفعت معدلات البحث فيها، حيث أن سعر طن حديد التسليح أحدث تغيرا ملحوظا نتيجة لتأثر مستوى الاقتصاد العالمي، والذي يؤثر في مواد البناء بشكل عام، وذلك يتم بشكل تأثير بالنسبة لشركات البناء والراغبين في أمور البناء والعقارات من المواطنين والمستثمرين، ومن الجدير ذكره أن التغير في سعر الدولار يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الحديد.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد اليوم الاستثماري، سوف يتم عرضه في الأسطر التالية:

قد بلغ سعر حديد عز باليوم قيمة تقدر بنحو 55,000 جنيهاً.

أما بالنسبة لسعر حديد بشاي فجاء بحوالي 54,000 جنيهاً

وتم تسعير حديد العتال بقيمة تبلغ بحوالي 53,000 جنيهاً

كذلك تم تسعير حديد المعادي بقيمة تبلغ حوالي 52,000 جنيهاً

وتم تسعير حديد الكومي بحوالي 52,000 جنيهاً.

أما بالنسبة لسعر حديد المراكبي فقد سجل بنحو 54,000 جنيهاً.

و حديد عطيه تم تسعيره بحوالي 52,500 جنيهاً.

ويسعر حديد العشري بقيمة تبلغ بنحو 51,000 جنيهاً.

كما بلغ سعر حديد الجيوشي بقيمة 52,000 جنيهاً

و تم تسعير حديد مصر ستيل بحوالي 52,000 جنيهاً

كما وصل سعر حديد بيانكوبقيمة تقدر بنحو 51,000 جنيهاً

كذلك سعر حديد المصريين فقد بلغ قيمة بنحو 53,000 جنيهاً

كما يأتي سعر حديد سرحان بقيمة تبلغ بنحو 52,000 جنيهاً

وسعر حديد الجارحي جاء بمقدار 53,000 جنيهاً

أما حديد السويس للصلب فقد سجل 53,000 جنيهاً

وتم تسعير حديد المدينة بنحو 52,000 جنيهاً.

سعر الاسمنت اليوم

بعد التعرف على سعر الحديد فيجب معرفة سعر الاسمنت اليوم والذي جاء على النحو التالي: