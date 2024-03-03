“للمرة الثانية”.. زيادة أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2024

ارتفعت أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2024 مجددًا رغم فترة الاستقرار الماضية وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وبعد أن ارتفع سعر البنزين في شهر فبراير الماضي وذلك مع حالة اضطراب الأسعار عالميًا حاضة بعد تعطل حركة الملاحة والشحن في البحر الأحمر في الأشهر القليلة الماضية، لمزيد من التفاصيل حول الأسعار تابعوا الفقرات التالية.

ارتفاع أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس 2024

صدر بيان رسمي عن لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية الإماراتية يوم الخميس الماضي الموافق 29 فبراير 2024 عن أسعار البترول في الإمارات لشهر مارس، حيث يستمر العمل بالأسعار الجديدة حتى 31 مارس 2024، كما أعلنت شركات التوزيع أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ 5%.

حيث حددت لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية ارتفاع البنزين خلال شهر مارس 2024 بقيمة ما بين 15 و16 فلسًا لكل لتر، أما الديزل فقد ارتفع بقيمة 17 فلسًا لكل لتر.

أسعار المشتقات النفطية بالتفصيل

فقد تم وضع أسعار جديدة للمشتقات النفطية في الإمارات التي طبقت بالفعل من يوم الجمعة الأول من مارس حتى يوم 31 مارس 2024، وذلك على النحو التالي:

ملحوظة: الدرهم الإماراتي = 100 فلس = 0.27 دولار أمريكي.

نوع البنزين السعر القديم السعر الجديد بنزين 98 2.88 درهم للتر 3.03 درهم للتر بنزين 95 2.76 درهم للتر 2.92 درهم للتر بنزبن 91 2.69 درهم للتر 2.85 درهم للتر الديزل 2.99 درهم للتر 3.16 دهم للتر

تسعير المشتقات النفطية في الإمارات

فقد شهدت أسعار المشتقات النفطية في الإمارات مع بداية عام 2024 انخفاض ملحوظ، ولكن مع بداية شهر فبراير الماضي ارتفاع كبير، حيث يأتي تحرك الأسعار وفقًا للأسعار العالمية وبالتزامن مع محاولة المملكة العربية السعودية وعدد من دول الأوبك + لتخفيض معروض النفطي في الأسواق العالمية لاستقرار السوق.