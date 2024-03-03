هتبني وتتجوز والتجار هيشد في شعره.. إنخفاض يوجع قلبهم ومفرح للمواطنين.. اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 3 مارس

اسعار الحديد والاسمنت اليوم، في مصر، تمتلك الحديد والأسمنت مكانة استراتيجية كبيرة في صناعة البناء والتشييد، حيث تستخدم هاتان المادتان في إقامة الهياكل الضرورية للبنية التحتية والمجتمعية، وهي التي تشكل الركيزة الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم

يمكنك معرفة اسعار الحديد والاسمنت اليوم الموافق الأحد 3 مارس من عام 2024، حيث شهدت أسعار الحديد في الفترة الأخيرة تقلبات وتغيرات بسبب ارتفاع سعر الدولار وعوامل أخرى، لكن يظل سعر الحديد في مصر نسبياً مستقراً خلال الفترة الأخيرة، إليك بعض أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز: 46,500 جنيه.

حديد بشاى: 54,000 جنيه.

حديد العتال: 53,000 جنيه.

حديد المعادى: 52,000 جنيه.

حديد الكومى: 52,000 جنيه.

حديد المراكبى: 54,000 جنيه.

حديد عطيه: 52,500 جنيه..حديد العشري: 51,000 جنيه.

حديد الجيوشي: 52,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 52,000 جنيه.

سعر الأسمنت في مصر

فيما يتعلق بالأسمنت، فإن أسعاره شهدت تذبذباً، وتعتمد ذلك على عدة عوامل مثل تكلفة الإنتاج والتوزيع وعوامل العرض والطلب، إليك بعض أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم:

أسمنت المعلم: 1,980 جنيه.

أسمنت السهم: 1,900 جنيه.

أسمنت الفهد: 1,920 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 1,900 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف: 1,910 جنيه.

أسمنت المسلح: 1,950 جنيه.

جنوب الوادي: 1,910 جنيه.

أسمنت المخصوص: 1,940 جنيه.

أسمنت السويس: 1,990 جنيه.

أسمنت السويدي: 2,070 جنيه.

مع استمرار تقلبات الأسواق، يتعين على المستهلكين والمستثمرين متابعة التطورات بعناية واتخاذ القرارات الصائبة استنادًا إلى الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية.

أهمية الحديد والأسمنت في البناء

في صناعة البناء والتشييد، يعد الحديد عنصراً أساسياً يستخدم في تعزيز هياكل المباني، فهو يُستخدم في تسليح الهياكل وتعزيز قوتها ومتانتها، وتتألف الهياكل المعدنية والأعمدة والجدران الخرسانية المسلحة منه، مما يضمن استقرار وصلابة المباني ويحميها من الانهيارات والتلف، حيث بجانب الحديد، يأتي الأسمنت كعنصر آخر أساسي في عمليات البناء والتشييد، حيث يُستخدم في ربط المواد الأخرى معا وتشكيل الخرسانة يتم استخدام الخرسانة في بناء الأساسات والأعمدة والجدران والأرضيات، بالإضافة إلى استخدامه في تثبيت البلاط وتغطية الأسطح، مما يجعله أساسيا في جميع مراحل البناء.