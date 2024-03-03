نزل 250 جنيه مرة واحده.. يوم جديد وانخفاض كارثي .. أسعار الذهب اليوم الأحد 3 مارس 2024 .. عيار 21 هيبقى سعره بالتراب

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب على الصعيد المحلي انخفاضًا، حيث فقد سعر الذهب ما يقرب من 1200 جنيه خلال الشهر الماضي، وخلال الأسبوع الماضي استمرت الأسعار في الهبوط قبل أن تتحول إلى حالة من التذبذب والتداول في نطاقات محددة افتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولات الاحد عند مستوى 2915 جنيه للجرام، وانخفض إلى مستوى 2770 جنيهًا للجرام، مما يعادل تراجعًا بقيمة 145 جنيهًا، وهو تراجع يتجاوز التوقعات المتوقعة التي كانت تشير إلى انخفاض سعر الذهب إلى ما بين 2800 و2900 جنيه للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عالميًا، شهد سعر الذهب ارتفاعًا قويًا، حيث وصل إلى 2083 دولارًا مقارنة بـ 2033 دولارًا للأوقية في الأسبوع السابق.

حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم يبلغ 2374 جنيهًا لعملية الشراء.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً، إلى 2770 جنيهًا.

بالنسبة لسعر الذهب عيار 24، الذي يعتبر الأعلى سعراً، فقد بلغ 3166 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 22.160 ألف جنيه، مقارنة بـ 24.200 جنيه في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب

شهد سعر الأونصة العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأغلق فوق مستويات مهمة قد تفتح الباب لمزيد من المكاسب في المستقبل، يعزى هذا الارتفاع إلى توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، مما يؤثر إيجاباً على أسعار الذهب، من ناحية أخرى، شهد الذهب المحلي تذبذباً، حيث تحرك في نطاق ضيق يوم أمس، مع انحسار الطلب عليه، يعكس هذا التذبذب تأثر الذهب المحلي بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتوقعات لتحركات في السعر الرسمي للصرف في المستقبل.