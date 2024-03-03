نزل 13 جنيه وبتوع العمله جالهم انهيار عصبي .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. يقترب من رقم مجنون والمواطن نفسيته ارتاحت

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، في الساعات الأخيرة، تشهد عمليات البحث عن أسعار العملات في السوق السوداء زيادة ملحوظة، حيث تتراجع قيمة الجنيه المصري بشكل مستمر مقابل العملات الأجنبية، هذا الوضع قد يثير القلق لدى العديد من الأفراد بشأن تحركات الأسعار، ووفقًا لآخر تحديث من موقع البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 مارس 2024، فقد تم تحديد أسعار العملات الرئيسية على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد سعر الجنيه الإسترليني عند حوالي 38.99 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الفرنك السويسري في حدود 35.02 جنيه للشراء و 35.18 جنيه للبيع.

أما سعر 100 ين فقد تم تحديده عند حوالي 20.55 جنيه للشراء و 20.64 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الريال السعودي حوالي 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدينار الكويتي عند حوالي 100.17 جنيه للشراء و 100.62 جنيه للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي تم تحديده عند حوالي 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

وأخيرًا، جاء سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري حوالي 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء