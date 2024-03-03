【﻿مبارك عليكم “الوجبة الأخيرة”】حمل الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من مظلتي 𝐬𝐩𝐚.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐪

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يزداد عليها البحث يومًا بعد يوم، لا سيما وقد صرحت الوزارة أنها بصدد الإعلان عن الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، كما بينت أيضا أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد أن يستوفوا الشروط التي بينتها الوزارة، كما يمكن للمشمولين بالرعاية الدخول على منصة مظلتي للاستعلام عن أسمائهم والتأكد من استحقاقهم لدعم الرعاية الاجتماعية.

ومن أجل أهمية الأمر لدى الكثير ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري تفاصيل الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين وشروط الاستحقاق في الأسطر التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحدد أسماء المشمولين بالرعاية بناء على موافقة الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي تحقق أهداف برنامَج الرعاية من وصول الدعم إلى مستحقيه من زوي الحاجة والفقر الشديد، لذلك يتطلب من المتقدين للحصول على الدعم تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي من خلال اتباع التالي:

الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي: 𝐬𝐩𝐚.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐪. انقر على نظام الحماية الاجتماعية. يتطلب منك إدخال مجموعة من البيانات الشخصية مثل رَقَم البطاقة الزكية ورقم الوجبة وغير ذلك. اضغط استعلام. يمكنك تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية والاستعلام عنهم.

شروط الرعاية الاجتماعية

وضعت هذه الشروط لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في العراق، والتي تشتمل على التالي:

المتقد للدعم عراقي الجنسية، ومقيم في العراق. أن يكون من الأسر الفقيرة ولا يقل عدد الأسرة عن أربعة أفراد، أو من زوي الاحتياجات الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسر التي بها أشخاص من زوي الاحتياجات الخاصة ومطابقة باقي الشروط تقدم عن غيرها. لا يكون لديه أصول ذات قيمة كبيرة. تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي تثبت أحفيته.

باستيفاء هذه الشروط يمكنك التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق لتكون ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كما يمكنك التقديم عبر منصة مظلتي ومتابع الطلب من خلالها أيضا.