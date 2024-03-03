أعرف السعر ومتخليش التأجر يغلفلك.. الفراخ اتهبدت فالأرض إنخفاض يا حبيبي إنخفاض .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 3 مارس

يمكنك معرفة أسعار الفراخ اليوم، يشهد سوق الدواجن اليوم ارتفاعًا في الطلب على أسعار الفراخ البيضاء، حيث يتزايد البحث عنها بشكل ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي والإلكترونية، يعود هذا الارتفاع إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، والرغبة المتزايدة لربات البيوت في تخزين المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتين الداجني والحيواني، لضمان توفرها خلال الشهر الفضيل.

أسعار الفراخ اليوم

تتراوح تكلفة كيلوجرام الفراخ البيضاء الأمهات من 86 إلى 88 جنيهًا مصريًا عند الشراء من المزرعة، وقد يصل السعر إلى مائة جنيه أو أكثر للكيلوجرام الواحد عند البيع للزبائن، خاصةً في بعض المناطق.

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فوصلت أسعارها إلى 125 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

أما الدجاج الأبيض، فتتراوح أسعاره من 112 إلى 120 جنيه مصري للكيلوجرام.

فيما يتعلق بأوراك الفراخ، فتتراوح أسعارها ما بين 103 و 105 جنيهات للكيلو.

أما بالنسبة للبانيه في أسواق الدواجن اليومية، فتتراوح أسعارها بين ١٩٠ و٢٠٥ جنيه مصري لكل كيلوغرام، ويمكن أن ترتفع هذه الأسعار باختلاف المناطق.

أما سعر صدور البانية، فيبدأ من 140 جنيها للكيلو.

أما الأجنحة، فقد وصلت أسعارها إلى 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة للهياكل، فقد وصلت أسعارها إلى 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للدجاج الأمهات، فإن سعر الكيلوجرام في المزرعة يتراوح بين 79 جنيهًا مصريًا و 85 جنيه مصري للكيلو عند بيعه للمستهلكين.

أسعار البيض الأبيض اليوم

ثمن كرتونة البيض الأبيض يتراوح حوالي 147 جنيهًا، بينما يبدأ سعر كرتونة البيض الأحمر للشراء من 151 جنيهًا للمستهلكين، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض المحلي، فوصل إلى حوالي 145 جنيهًا للمستهلك.

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