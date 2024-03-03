ايوه كده يا وديع ضربه قاضيه في الأسواق تكسر جناح التجار بسبب التلاعب.. سعر كرتونة البيض اليوم بعد الإنخفاض الكبير

سعر كرتونة البيض اليوم، يهتم العديد من الأفراد والشركات بمعرفة سعر طبق البيض في الأسواق والمحلات التجارية، حيث شهد السعر انخفاضاً في البيض البلدي واستقراراً في أنواع أخرى، يبلغ سعر طبق البيض للمستهلك حوالي 157.5 جنيه، وسجل سعر البيض البلدي تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 165.5 جنيه، تلك المعلومات صدرت عبر بوابة الأسعار العالمية والمحلية، التي تصدرها مجلس الوزراء المصري، وسنقدم في مقالنا كل التفاصيل بدقة ووضوح.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفقًا للبيانات الصادرة من بورصة الدواجن، تم إصدار تصريحات بشأن استقرار سعر كرتونة البيض اليوم النوع الأبيض والأحمر.

بالإضافة إلى تسجيل انخفاض طفيف في سعر طبق البيض البلدي، حيث يتراوح بين 144 و145 جنيهًا.

وتتراوح أسعار طبق البيض الأبيض بين 148 و149 جنيهًا.

وطبق البيض الأحمر بين 150 و151 جنيهًا، كما صدرت بيانات عن انخفاض أسعار البط.

حيث تم تعيين سعر البط الفرنساوي بعمر يوم واحد بين 14.5 و15.5 جنيه.

وسعر البط المسكوفي بين 46 و47 جنيهًا لليوم الواحد.

أسعار البيض اليوم

تتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 160 و165 جنيهًا، وتسعى خطة الحكومة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال الاستفادة من الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والبيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشاريع الإنتاجية، حيث حتى منتصف فبراير 2019، كان هناك حوالي 10731 مزرعة دواجن مرخصة، وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المزارع حاليًا إلى ما يقرب من مليار ومئة مليون طائر سنويًا، ويعمل حوالي 2.5 مليون شخص في قطاع إنتاج الدواجن، بينما زاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

تتفاوت أسعار الفراخ البيضاء اليوم على النحو التالي: