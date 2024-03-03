اعملي حسابك يا هانم وخذني قبل رمضان.. إنخفاض أسعار الارز الشعير اليوم الأحد 3 مارس بجميع الأسواق.. اعرف السعر كام عشان ما تقعش في أيد التجار

في هذه الفترة، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الارز الشعير اليوم، حيث يقترب شهر رمضان ويزداد الاهتمام بتلك السلعة الأساسية في المنازل المصرية الأرز هو جزء أساسي من المائدة المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنه، لذا يتوجب على الكثير من الناس البحث عن أسعاره، سواء كانت لأنواع الأرز الرفيعة أو العريضة، سنقدم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يمكنك معرفة أسعار الارز الشعير اليوم قبل شهر رمضان المبارك المقرر في الحادي عشر من شهر مارس القادم، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن أسعار الأرز اليوم الأحد، الموافق للثالث من شهر مارس ترددت أخبار عن انخفاض سعر طن الأرز العريض الحبة، حيث وصل السعر إلى 19500 جنيه مصري، وذلك استنادًا إلى قرارات الصناعات المصرية أعلنت الصناعات المصرية توافر كمية تبلغ 700 ألف طن من الأرز، نتيجة لزيادة المساحة المزروعة.

سعر طن الأرز اليوم

يستقصي العديد من المواطنين اليوم، الأحد الموافق 3 مارس، أسعار الارز الشعير اليوم بمزيد من الاهتمام، حيث تراجعت أسعار الأرز في الأسواق المصرية بنسبة تصل إلى 30٪، نتيجة للتعاقدات التي قامت بها وزارة التموين على شراء حوالي 50 ألف طن من الأرز الهندي، وفيما يلي أسعار الأرز لليوم الحد الموافق 3 مارس 2024:

سجل سعر طن الأرز رفيع الحبة 17600 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز عريض الحبة 18300 جنيه.

تراجعت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة بنسبة 3٪ لتبلغ 28700 جنيه مصري.

سجلت أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة نفس النسبة من التراجع بقيمة 27700 جنيه مصري.

يصل سعر كيلو الأرز الأبيض في منافذ التموين إلى 12.6 جنيه.

يجدر بالذكر أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ تُعتبران من أكبر مناطق إنتاج الأرز في مصر، وفقًا لتصريحات رئيس الغرفة التجارية لشعبة الأرز.