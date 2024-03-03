رخص 13 جنيه قبل رمضان.. بشري سارة من التموين قبل شهر رمضان تفرح جميع المواطنين.. سعر السكر اليوم .. إنخفاض كبير يضرب السوق

في هذه الفترة، يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن سعر السكر اليوم، الأحد الموافق 3 مارس 2024، حيث استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم مقارنة بمستوياتها في الأيام السابقة، يعتبر السكر من بين أهم السلع الغذائية التي يسعى الناس لمعرفة أسعارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وسنقوم من خلال هذا المقال بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

سعر السكر اليوم في مصر

تم التأكيد على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتوفير سعر السكر التمويني عبر البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن المصيلحي أيضًا أنه من المتوقع حل أزمة السكر قريبًا، حيث من المتوقع أن تنتهي الأزمة خلال أسبوع أو 10 أيام، مع زيادة عمليات توريد بنجر السكر إلى مصانع التموين واستمرار عمليات توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك أيضًا أن قرار وزارة التموين سيتم تطبيقه بداية من شهر مارس 2024، والذي يهدف إلى وضع حد أقصى لسعر العبوة، بهدف الحد من الاحتكار والاستغلال، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 23 جنيه في معارض أهلا رمضان الموجودة في جميع المحافظات أما الموجود في المحلات فقد وصل نحو 43 جنيه.

أسعار السلع الغذائية شهر مارس 2024

تتراوح أسعار السلع الغذائية التي يثير فضول الكثيرين حولها كالتالي: