متى تصب منحة قفة رمضان 2024 قدم الآن قبل الفوات…رابط التقديم 𝘣𝘢𝘸𝘢𝘣𝘢𝘵𝘪𝘤.𝘥𝘻 وشروط استحقاق 10000 د.ج

يبحث الكثيرون عن متى تصب قفة منحة رمضان 2024، ويأتي دور الحكومة الجزائرية مع دخول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات بتقديم المساعدات للفقراء ومحدودي الدخل، حيث أعلنت الوزارة عن منحة قفة رمضان 2024، التي تقدمها لهذه الفئة مع دخول شهر رمضان مساعدة لهم على التغلب على أعباء المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية.

متى تصب قفة منحة رمضان هذا ما سنبين تفاصيله وطريقة الحصول عليه عبر موقع البديل الإخباري.

متى تصب قفة منحة رمضان؟

تقدم قفة منحة رمضان التي قدرتها الحكومة الجزائرية بمبلغ 10000 دينار جزائري لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل في شهر رمضان على أعباء المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث خصصت بها شهر رمضان لما له من قيمة كبيرة في نفوس المسلمين، وحتى يتاح للجميع الحصول على القفة فسوف يكون موعد صبها مع بداية شهر رمضان أو قبله بقليل.

شروط قفة رمضان 2024

وضعت شروط قفة رمضان حتى تبين الفئة الأشد استحقاقًا فتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين كما هو معتاد في جميع المنح التي تقدمها الحكومة، وتشتمل شروط القفة على التالي:

المتقدم جزائري مقيم في الجزائر.

أن يكون مسلم الديانة.

ليس لديه دخل ثابت، أو أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون معروف بالحسن السمعة، وعدم وجود أحكام قضائيه في حقه.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

قفة رمضان 2024 الجزائر

يمكنك الحصول على قفة رمضان بالتقديم عليها من خلال اتباع التالي: