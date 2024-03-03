【﻿سجل　الآن】في منفعة كبار السن 2024 … شروط منفعة كبار السن ورابط التقديم عليها 𝕤𝕡𝕗.𝕘𝕠𝕧.𝕠𝕞

تقدم حكومة سلطنة عمان وصندوق الحماية الاجتماعية منفعة كبار السن للفئات التي لا تستطيع الكسب والحصول على متطلبات المعيشة مساعدة لهذه الفئة التي هي لا شك اشد الفئات احتياجًا، كيف تحصل على منفعة كبار السن، ومن هم المستحقون لهذه المنفعة، وغير ذلك من التفاصيل التي يتساءل عنها الكثيرون ليستفيدوا من المنفعة المقدمة من صندوق الحماية الاجتماعية والتي نتعرف عليها في الأسطر التالية.

رابط منفعة كبار السن

يجب على من يريد الحصول على منفعة كبار السن أن يدخل على موقع صندوق الحماية الاجتماعية والذي يوفر من خلاله جميع الخِدْمَات التي تمكن كبرا السن من الحصول على المنفعة بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى بذل أي جهد، حيث يمكنك الدخول على رابط موقع صندوق الحماية من هنـــا.

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تسجيل منفعة كبار السن في سلطنة عمان

يوفر صندوق الحماية الاجتماعية على كبار السن عناء الحصول على الخدمة والتي يمكنهم من خلال الموقع المذكور أعلاه أن يقدم على الخدمة باتباع التالي:

الدخول على موقع صندوق الحماية الاجتماعية من الرابط أعلاه. تسجيل الدخول في حسابك الشخصي على موقع صندوق الحماية. أكد جميع البيانات المطلوبة، كما يمكنك بتأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين.

يتم الإعلان عن موعد التقديم من قبل الصندوق لتقوم بالخطوات السابقة للحصول على المنفعة.

من هم مستحقون منفعة كبار السن؟

وضع صندوق الحماية الاجتماعية مجموعة شروط لمستحقي منفعة كبار السن والتي منها التالي:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية.

عمره بلغ 60 عاما أو اكبر.

وأن يكون مقيمًا في عمان.

جاءت منفعة كبار السن لتحقق هدف السلطنة من تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية لكافة أطياف المجتمع، والذي يدخل فيه بالاولوية كبار السن.