“شوف هتدفع كام” رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 وشروطه

قامت الدولة بطرح تقنين للذين قاموا بالبناء المخالف على أراضي زراعية أو أراضي حكومية لم يتم استخراج تصريح بناء لها، فقامت الحكومة بفرض رسوم للتصالح مع الدولة عن طريق الجهات المعنية والمسؤول عن ذلك.

رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024

قامت الدولة في سبيل تنظيم حركة البناء على أراضيها للذين قاموا بمخالفة القانون نصت على المادة رقم خمسة من الدستور المصري التي نظمت قيمة الرسوم من حيث المساحة والمبلغ والجدير بالذكر أنه في المادة رقم عشرة من الدستور المصري يمكن طلب تقسيط المبلغ في مدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات، وتكون الرسوم كالتالي:

المساحة القرى المدن قيمة الكشف 250 متر – 500 متر 125 جنيه/متر 1000 جنيه/متر 250 جنيه 500 متر – 1000 متر 1000 جنيه/متر 2000 جنيه/متر 250 جنيه 1000 متر – 2000 متر 2000 جنيه/متر 3000 جنيه/متر 250 جنيه 2000 متر – 4000 متر 3500 جنيه/متر 4000 جنيه/متر 250 جنيه أكثر من 4000 متر 5000 جنيه/متر 5000 جنيه/متر 250 جنيه

هذه الأسعار تقريبية، وقد تختلف حسب الموقع ونوع المخالفة.

يتم سداد 25% من قيمة الرسوم كجدية تصالح.

يمكن تقسيط باقي المبلغ على 60 شهرًا.

شروط قانون التصالح في مصر 2024

نائب رئيس لجنة الإسكان أكد أن عملية التصالح في المباني المجاورة للمناطق الحضرية ستتم وفقًا للتصوير الجوي الأخير الذي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية ستُعلن عنها لمختلف الإدارات والوحدات الصحية والوزارة قبل شهر رمضان، سيتم التعامل مع التظلمات وفقًا للمعايير التالية: