أخيرًا الوجبة.. لينك كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وجبة أخيرة

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تقدم الدولة الدعم لمواطنيها من اجل القدرة علي غلاء المعيشة علي الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم من اجل حياه كريمة بكل مواطن في الدولة، لذا أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يستطيع المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية عن أسمائهم من خلال الموقع الرسمي بمنصة مظلتي الإلكترونية، من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في السطور التالية تابعونا.

أسماء المقبولين من قبل الرعاية الاجتماعية

أولا: يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكتروني في العراق.

ثانيا: قم بالنقر علي أيقونة خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثالثا: اضغط علي خانة الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية.

رابعا: يرجي إدخال اسم المواطن رباعي، المحافظة التابع لها.

خامسا: انقر علي زر الاستعلام، علي الفور سيتم إظهار جميع الكشوفات بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أخيرا: قم بالنقر علي زر الحفظ من اجل البحث عن أي اسم بهذه المحافظة.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تعرف علي الشروط المطلوبة للحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يشترط علي المواطن أن يكون ذات الجنسية العراقية.

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن أل 18 عام بالنسبة للرجال ولا يزيد عن أل 60 سنة.

أما بالنسبة للنساء لا يقل عن أل 15 سنه، لا يزيد عن أل 55 عام.

الأوراق اللازمة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية