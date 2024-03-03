“ياولا لولو صارت شرطية” تردد قناة وناسة أطفال 2024 استقبل واستمع بسرعة

يوجد العديد من القنوات التي تبث برامج الأطفال ولكن تعتبر قناه وناسه من القنوات المميزة التي يحبها الصغار بل ويحبه أولياء الأمور أيضا، تعمل جاهدة علي تطور البرامج الخاصة بالقناة، تبث برامجها عبر صورة وألوان واضحة وجذابة ومن خلال أيضا جودة عالية ومميزة، بالرغم من وجود قنوات عديدة إلا أن وناسه للأطفال من افضلهم دائما، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية تنزيل القناه وأيضا الترددات الخاصة بها في السطور التالية ابقوا معانا.

قناة وناسه عبر النايل سات بترددها الجديد 2024

معامل الاستقطاب الخاص بها: رأسي.

معامل تصويب خطأ القناه: 4/3.

التردد الخاص بها: 11430.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة وناسه خلال العرب سات 2024

معدل الترميز الخاص بقناه وناسه: 27500.

التردد الخاص بقناه وناسه: 11270.

معامل تصويب خطأ القناه: 4/3.

معامل الاستقطاب: رأسي.

خطوات تحميل تردد قناه وناسه عبر شاشات التلفاز

أولا: قم بالنقر علي زر قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: يجب النقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.

ثالثا: ثم قم بالضغط علي خانة البحث.

رابعا: يرجي إدخال البيانات الخاصة بالقناة، التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

أخيرا: قم بالمقر علي زر البحث سوف يتم تحميل القناه، ثم انقر علي زر الحفظ.

أغاني قناه وناسه