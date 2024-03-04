“حدث تليفزيونك”تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2024 HD الناقلة لعالم الحيوان

طمن خلال معرفة تردد القناة الجديدة لناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2024 يمكننا الاشارة الى احدى القنوات الاكثر شهرة بين الناس حيث تعتبر هذه القناة وسيلة سهلة للحصول على المعلومات لذلك سنتعرف من خلال موقعنا على التردد الجديد لناشيونال جيوغرافيك على الأقمار المتنوعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2024

في 2024 ستطلق قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic ترددها الجديد على الأقمار الصناعية ستتمتع القناة بجودة عالية HD لتقديم أقوى وأحدث المحتويات في مجال الطبيعة والحياة البرية والاستكشاف مما يضمن استقبال إشارة واضحة ومتميزة للمشاهدين في الشرق الأوسط فلا تفوت فرصة متابعة برامج National Geographic على ترددها الجديد المثير 2024.

خطوات استقبال تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديدNational Geographic 2024

الدخول إلى قائمة الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك. العمل على النقر على خيار تهيئة الأقمار الصناعية. تقوم باختيار تردد جديد، وتقوم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب في إضافة تردده. يتعين علينا العمل على إدخال جميع البيانات الضرورية للتردد الجديد بدقة. التركيز على البحث عن التردد الجديد وضمان الاحتفاظ بنتائج البحث. التفتيش عن قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic في قائمة القنوات والتمتع بمشاهدتها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2024 علي النايل سات

التردد:11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

يوجد تردد اخر للنايل سات:

تردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2024 علي العرب سات

تردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أشهر برامج ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

الكنز المفقود.

العد التنازلي النهائي للحيوان.

الديناصورات وحوش رائعة.

الحياة البرية في أجزاء.

تفجيرات هندسية.

برنامج سمكة التونة العنيدة.

إنشاءات عملاقة.

أحاجي التاريخ.

هندسة عبقرية.

عمليات نقل عملاقة.

صنارة الصيد.

تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج وقائع وأحداث.

أيام عصيبة على كوكب الأرض.

أساطير العالم الجليدي.

أبو كالبيس.

المنقبون عن الذهب.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيكNational Geographic