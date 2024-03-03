“شوف نزلك كام ” خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والفئات المستحقة

قامت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة تكافل وكرامة سعيًا منه لمساعدة محدودي الدخل لحياة كريمة عن طريق تخصيص راتب شهري لهذه الأسر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتساءل الكثير عن كيف يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التي تتبناها مبادرة الرئيس السيسي عن طريق وزارة التضامن الاجتماعية ولكم كيفية ذلك.

الطريقة الأولى

لابد من الذهب إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومعرفة الخطوات والإجابة عن أسئلتك وهذة الطريقة التقليدية.

الطريقة الثانية

عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي التي خصصتها الوزارة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد بطريقة صحيحة.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام بعد ذلك تظهر لك نتيجة البحث بشكل سريع في نفس الوقت.

لمن يقدم معاش تكافل وكرامة؟

لكى تستطيع أن تقدم في مبادرة تكافل وكرامة لابد من انطباق بعض الشروط عليك حتى تحصل على هذا الدعم سوف نشرح لكم فيما يلي.