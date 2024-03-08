“لقاء العمالقة من البيت ببلاش”تردد قناة MBC مصر 2024 الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أعلنت قناة MBC مصر عن نقل نهائي كأس مصر 2024 بين الأهلي والزمالك بدأ الكثيرون في البحث عن تردد قناة MBC مصر 2024 للاستمتاع بتعليق الكابتن مدحت شلبي في المباراة التي ستجرى في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة لاقت نقل هذه المباراة اهتماما كبيرا نظرا لان قنوات mbc مصر ليست قنوات رياضية، ولكن لأن هذه البطولة ستُلعب في السعودية وتملك قنوات ام بي سي مصر من قبل مستثمرين سعوديين فقد اعلنت القناة شراء حق بث المباراة.

تردد قناة MBC مصر 2024

تعد قناة MBC مصر 2024 واحدة من القنوات المفضلة لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، حيث ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم بكل حماس وتفاصيلها المثيرة، تستضيف القناة نخبة من خبراء التحليل الرياضي والمحللين المميزين لتقديم تغطية مميزة لهذه اللقاءات المثيرة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة المباراة والاستمتاع بأدق التحليلات والتعليقات على الحدث الرياضي الكبير.

لا تفوت متابعة برامج وعروض MBC مصر المميزة على التردد المناسب لك، واستمتع بأفضل المحتوى الترفيهي بجودة عالية تذكر أن تقوم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة ممتعة دون انقطاع.

تردد قناة MBC مصر 2024 علي النايل سات

التردد: 11474.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة MBC مصر 2024 علي العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11270.

معدل الترميز 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

تقام مباراة القضيين بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 8 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت المغرب، ومن بين القنوات الناقلة لكأس مصر 2024 قناة أون تايم سبورت الرياضية، وهي إحدى أبرز القنوات الرياضية في مصر مثلما هو الحال عندما يتعلق الأمر بقناة ssc الرياضية في السعودية.

جوائز نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2024

يحصل الفائز في المباراة النهائية لكأس مصر على مبلغ يصل إلى 350 ألف دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، ويحصل أفضل لاعب في المباراة على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.