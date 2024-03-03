قومي خزني واستعدي لرمضان.. مفاجأة في اسعار الفراخ اليوم الاحد 3 مارس 2024.. هتملي الفريزر فراخ لرمضان!!

سعر الدواجن اليوم هو أحد أكثر المواضيع شهرة للبحث، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفراخ يوميا، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك واهتمام الناس بالتحضير لهذا الشهر الفضيل يطلق على الاحتياجات الضرورية لرمضان اسم لخزين رمضان، وسنقوم في هذا المقال بمشاركة أسعار الدواجن لليوم الاحد 3 مارس، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخبارية.

سعر الفراخ اليوم الاحد

سعر كيلو الفراخ البيضاء

لقد وصل سعر كجرام الدجاج الأبيض اليوم بين 93 و94 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو

لقد وصل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى ما بين 104 و105 جنيهات مصري.

سعر كيلو الفراخ البلدي

لقد وصلت أسعار الفراخ البلدية إلى ما بين 78 و 79 جنيها مصري للكيلوغرام الواحد.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

لقد سجلت سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 79 و80 جنيها مصري للكيلو الواحد.

اسعار الكتاكيت اليوم الاحد

لقد تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء التي يبلغ عمرها يوم واحد بين ١١.٠٠ و ١٢.٠٠ جنيه، بينما كانت أسعار الكتاكيت الساسو التي يبلغ عمرها يوم واحد تتراوح بين ٨ و ٩.٩ جنيه، وكان سعر الكتاكيت البلدي الذي يبلغ عمره يوم واحد بين ٧.٥٠ و ٨.٠٠ جنيه.

أسعار البط اليوم الاحد

تم تسجيل أسعار لحم البط الفرنسي بين 55 و65 جنيها، وأما سعر لحم البط المسكوفي فكان بين 90 و91 جنيها، بينما كان سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيها.