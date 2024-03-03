هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصية عبر الرسائل النصية اليوم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي) اليوم السبت، 2 مارس 2024. وفقًا للجدولة الزمنية المعلنة مسبقًا، ستصل النتائج إلى المتقدمين عبر رسائل نصية (SMS) على الأرقام المسجلة في النظام، ومن المقرر أن تتاح هذه النتائج للعموم عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية بنهاية يوم غد الأحد، 3 مارس 2024، مما يسهل على المتقدمين الاطلاع على تقييماتهم وتقدمهم المهني بكل يسر وسهولة.

خطوات أساسية لتأهيل المعلمين عبر الرخصة المهنية

تسلط العملية التأهيلية للحصول على الرخصة المهنية الضوء على مجموعة من الخطوات الهامة التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وضمان استيفائهم لمعايير التعليم العالية، تم تصميم هذه العملية لتحقيق التميز التعليمي من خلال التأكيد على أهمية الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي، بالإضافة إلى التقييم المستمر عبر اختبارات مهنية معتمدة، تشكل هذه الخطوات الأساس لبناء جيل جديد من المعلمين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، قادرين على مواكبة التحديات التعليمية المعاصرة وتلبية احتياجات الطلاب بكفاء

أولى هذه المتطلبات تتمثل في الحصول على المؤهل العلمي المناسب.

بالإضافة إلى توفير سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة، وذلك وفقًا للمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية والمنصوص عليها في لائحة الوظائف التعليمية.

كما يشترط للحصول على الرخصة اجتياز اختبارين مهنيين؛ الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، حيث يغطيان (38) تخصصًا مختلفًا.

كما يتعين على المتقدمين تحقيق الدرجة المطلوبة في كل اختبار، طبقًا لما ورد في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، لضمان تلبية المعايير التربوية العامة والتخصصية.

الدور الحاسم للرخصة المهنية في تعزيز القطاع التعليمي

الرخصة المهنية للمعلمين، التي تُصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى العملية التعليمية وتحسين جودتها، هذه الرخصة ليست مجرد وثيقة، بل هي شهادة تأكيد على أن حاملها يلبي المعايير والضوابط المهنية المحددة لمزاولة مهنة التعليم، وذلك عبر مستويات وفترات زمنية معين، إن اعتماد الترخيص المهني في المجال التعليمي يتماشى مع الممارسات العالمية الرامية إلى ضمان الكفاءة وضبط جودة العملية التعليمية، ما يجعل الرخصة المهنية عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى ذلك، تمثل الرخصة المهنية بوابة للتطوير والتقدم المهني للمعلمين، مما يوفر لهم الفرص لتحسين مهاراتهم وتعزيز تأهيلهم لمواكبة التحديات التعليمية المستجدة والإسهام بشكل فعّال في تطوير العملية التعليمية.