الجديد أقوى.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

قائمة مسلسلات رمضان 2024 ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل منذ عدة أسابيع ماضية، تنطلق بطاقة جديدة من المسلسلات الرمضانية بدأ الترويج لها منذ عدة أيام بعد أن أنهى صناع العمل من تصوير 80% من الحلقات، المشاركة قوية في هذا العام من نجوم ونجمات الدراما المصرية، يستمتع الجمهور المتابع بمتابعة المسلسلات الجديدة في شهر رمضان، والكثير من الناس يكثفون البحث عن أسماء الأعمال الجديدة من أجل تحديد اختيارهم في الأعمال التي يتابعونها على مدار الشهر وةما هي القنوات التي تنقل، وهناك مسلسل مميزة يتم نقلها على قناة واحدة فقط بشكل أنفراد، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على قائمة مسلسلات رمضان 2024 كاملة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

أكثر من 20 عمل مصري يتم طرحه على الشاشات المصرية في شهر رمضان المقبل 11 من مارس الجاري 2024، وهناك نحو 4 قنوات فضائية تنقل نفس المسلسلات كونها تابعة لشبكة المتحدة للإعلان وتأتي المسلسل على النحو التالي

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض في رمضان وهو من بطولة خالد النبوي ويعرض على دي ام سي.

مسلسل سر إلهي يعرض على النهار ودي ام سي وقناة cbc.

مسلسل المعلم يعرض على cbc وقناة dmc.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وشيماء سيف و يذاع على شاشة dmc.

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ويعرض على النهار والنهار دراما و الحياة و cbc و dmc.

مسار إجباري بطولة أحمد داش على قناة دي ام سي.

مسلسل صيد العقارب ويعرض على الحياة ودي ام سي.

جودر على قناة dmc على شاشة قناة الحياة وقناة dmc.

يحيى وكنوز على dmc.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي على dmc.

مسلسل عتبات البهجة على dmc وقناة cbc.

بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد واسر ياسين على دي ام سي ودي ام سي دراما.

بابا جه بطولة أكرم حسني ومحمد أوتاكا على dmc والنهار وقناة الحياة.

محارب على dmc.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على النهار و dmc.

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب.

حق عرب على شاشة dmc.

قائمة مسلسلات قناة mbc مصر

مجموعة من أقوى المسلسلات تشاهدونها على شاشة قناة mbc مصر في رمضان 2024 وهي