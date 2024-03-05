“عــــــــاجل الشروط الجديده للازم تستفيد من الاعلان”تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز وجنه 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل حجز شقق الإسكان المميز في مشروع جنة 2024 الذي يبحث عنه العديد من المواطنين في جميع أنحاء مصر بدأت اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 إجراءات التقديم للشقق الإضافية في هذا المشروع لذلك قررنا في موقعنا نقل جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز وجنه 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لحجز وحدات الإسكان في مشروع المستقبل الذي تم طرحه في محافظات مصر ابتداءً من يوم الأحد 3 مارس 2024، ويتمثل الطرح في حوالي 480 وحدة سكنية في مشروع “جنة”، بمدينتي 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة وبمساحات تتراوح بين 100 – 150 مترًا يتم الإعلان عن هذا الطرح لتلبية طلب العملاء الذين لم يحجزوا وحدات سكنية في مشروع جنة خلال الفترة من 15 يناير 2023 إلى 16 فبراير خلال العام الماضي لذا، ستبدأ عملية حجز الوحدات السكنية اعتبارًا من اليوم الأحد.

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز وجنه 2024

ابدأ بالدخول إلى موقع بنك التعمير والإسكان عبر الرابط دون الحاجة إلى كلمة مرور.

استعرض كراسة الشروط المتعلقة بحجز الوحدات السكنية، المواقع، المساحات، الأسعار وأساليب السداد.

تحقق من موقع بنك التعمير والإسكان بانتظام لمعرفة الشروط الدقيقة وأساليب الحجز والسداد.

زر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على دعم تمويل عقاري.

اطلع على شروط حجز شقق الإسكان المتميز وجنه 2024 .

حدد المشروع الذي ترغب في حجز وحدة سكنية فيه، مثل الإسكان المتميز.

شروط حجز شقق الإسكان المتميز وجنه 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن بعض الشروط التي يجب أن يتوافر في المتقدم للحصول على

وحدة سكنية جديدة في مشروع جنة التكميلي. سيتم بدء التقديم في هذا المشروع يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.