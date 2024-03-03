هيئة تقويم التعليم والتدريب تبدأ بإرسال نتائج الاختبار التخصصي عبر رسائل SMS وتوضح خطوات إصدار الرخصة المهنية

في تطور هام لعملية تطوير الكادر التعليمي، بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي عبر رسائل نصية للمتقدمين الناجحين، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة التعليم وكفاءة المعلمين، حيث توفر الهيئة آلية محددة ومبسطة لإصدار الرخص المهنية عبر النظام الإلكتروني، إيذانًا ببداية مرحلة جديدة للمعلمين المؤهلين لتعزيز مسيرتهم المهنية.

خطوات إصدار الرخصة المهنية بعد النجاح في الاختبار التخصصي

عقب إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي، بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إبلاغ المتقدمين الناجحين عبر رسائل نصية (SMS)، ممهدةً بذلك الطريق أمامهم للخطوة التالية وهي إصدار الرخصة المهنية، هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق معايير الجودة والكفاءة في القطاع التعليمي، وضمان امتلاك المعلمين للمهارات والمعرفة اللازمة لممارسة مهنتهم، فيما يلي، نستعرض الخطوات الرئيسية التي ينبغي على المتقدمين الناجحين اتباعها لإصدار الرخصة المهنية.

على المتقدمين التحقق من نتائجهم عبر الرسائل النصية (SMS) التي ترسلها الهيئة، والتأكد من اجتيازهم للاختبار التخصصي.

يتوجب على المتقدمين الناجحين زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب والدخول إلى القسم الخاص بإصدار الرخص المهنية.

قد يُطلب من المتقدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم، مؤهلاتهم الأكاديمية، وسنوات الخبرة العملية، بالإضافة إلى إثبات اجتياز الاختبار التخصصي.

يجب على المتقدمين دفع أي رسوم مقررة لإصدار الرخصة المهنية وفقًا للتعليمات الموضحة على الموقع.

بعد مراجعة الطلب والوثائق المقدمة وتأكيد الدفع، ستقوم الهيئة بإصدار الرخصة المهنية، والتي يمكن استلامها إلكترونيًا أو عبر البريد، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.

هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتسهيل عملية إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمهنيين التعليميين، مما يسهم في رفع مستوى التعليم