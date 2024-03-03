“لينك النتيجة” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

أصبحت نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن النتيجة تمثل أهمية كبيرة للكثير من الطلبة المتقدمين لهذه المرحلة، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن هذه النتائج في أقرب وقت، وحتى يتمكن الجميع من الإستعلام عن نتاجهم بدون أدنى مشاكل.

رابط نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يتم تحديد نتيجة الثالث متوسط.

اختيار الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم يتم إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من تنزيل كشوفات نتائج الثالث متوسط في النهاية بكل سهولة.

هل تم إصدار نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

تقوم وزارة التربية العراقية، في الوقت الحالي بالإنتهاء من جميع عمليات التصحيح الخاصة بجميع أوراق الإمتحانات في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى القيام برصد الدرجات بكل دقة ووضوح لكي يتمكن جميع الطلبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة، على أن يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني التي تم إطلاقه من قبل الوزارة.