السابعه molsa.gov.iq.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

يقوم المواطنين العراقيين بالبحث عن طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق، حيث إن تلك الأسماء تعتبر من المواضيع المهمة جدا التي يتم البحث عليها من جانب الأشخاص وهذا مع قرب الكشف عن تلك الأسماء المقبولة بآخر وجبة، وفيما يلي سنقوم بتوضيح كل ما يخص هذه الأسماء وأيضا الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

قامت وزارة العمل العراقية بالإشارة عن طريقة كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق، حيث إنه لكي يتم التعرف على تلك الأسماء يلزم السير على الخطوات التالية:

أولًا يتوجب عليك الذهاب إلى موقع منصة مظلتي الرسمية من خلال النقر على هذا الرابط.

ثانيًا يلزم عليك الدخول أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثالثًا انتقاء السنه 2024.

رابعًا كتابة المنطقة.

أخيرًا الضغط على زر تنزيل.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراقية

وزارة العمل والشؤون العراقية العراقية بينت أنه توجد شروط يجب أن تتواجد في المواطن الراغب في تلقي دعم الرعاية الاجتماعية، وبينت أن هذه الشروط لازمة لكي يتلقى الشخص هذا الدعم، وتجدر الإشارة بأن الدعم يُمنح للأسر الفقيرة، وفيما يلي هذه الشروط: