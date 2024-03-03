اعرف امتى قبل ما تفوتك .. موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الحلقه 151 وتردد القناة الناقلة له 2024

يقوم عدد لا يحصى من محبي الدراما التركية بالبحث عن مسلسل قيامه عثمان الحلقه 151، فهذا المسلسل تمكن من أن يكون قاعدة ضخمة من الجمهور لأن أحداقه مثيرة جدًا واستطاع من خلالها جذب الملايين من المواطنين نحوه، وتجدر الإشارة بأن المسلسل يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية، وفيما يلي سنقوم بتوضيح موعد عرض الحلقة الجديدة منه وكذلك تردد القناة الناقلة له.

مسلسل قيامه عثمان الحلقه 151

في الحقيقة أن إعلان مسلسل قيامه عثمان الحلقه 151 الجزء الخامس قام بالكشف على أن عثمان يقوم بفتح قلعة كيتا وكذلك يقوم بإرسال ابنه أورخان لكي يحصر جلاد روما وهذا بقلعة اترانوس، كما أنه يقومون بالاستنجاد باورخان، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة الجديدة 151 تكون مثيرة للغاية والأحداث التي تشتمل عليها شيقة جدًا وممتعة لهذا يرتفع البحث عليها من جانب المواطنين وتجدر الإشارة بأن هذه الحلقة سوف يتم إذاعتها على شاشة قناة اي تي في التركية، وهذا في يوم الخميس الذي سيكون موافق السابع من مارس 2024، كذلك أنها سوف تعرض في يوم الخميس على شاشة قناة الفجر الجزائرية وهذا في الساعة 9:00 مساء حسب توقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل قيامة عثمان على شاشتها وهذا بجودة كبيرة، فتلك القناة لها حق بث هذا المسلسل وتبث أيضًا الكثير من المسلسلات التركية الأخرى، ويمكنكم ضبط ترددها بسهولة بكتابة تفاصيله التالية بجهاز الرسيفر لديكم: