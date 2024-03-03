“برنامج حساب المواطن” يستجيب لاعتراضات المستفيدين بعد يناير

أعلن برنامج حساب المواطن، من خلال منصة التواصل الاجتماعي إكس، عن بدء مرحلة جديدة تخص معالجة اعتراضات المستفيدين الذين لم يتم قبولهم في دفعة يناير بسبب مسائل تتعلق بعقود الإيجار، هذا الإعلان يأتي كجزء من التزام البرنامج بضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع المتقدمين، وتوفير الدعم المالي لمن يستحقونه بحق.

تفاصيل جديدة حول استيفاء شروط الأهلية

إعادة تقييم الأهلية للمعترضين في مارسفي خطوة تعكس السعي نحو تعزيز الشفافية وتحقيق الدقة في الاستحقاق، ستقوم خدمة المستفيدين بإعادة تقييم طلبات الأهلية للأشخاص الذين قدموا اعتراضاتهم بعد العاشر من يناير، المستفيدين الذين تم قبول اعتراضاتهم سيخضعون لعملية مراجعة تفصيلية، ومن المنتظر أن تُعلن النتائج ضمن فترة الأهلية لشهر مارس، المعنيون سيتلقون إشعارات عبر النظام الإلكتروني للبرنامج، في قسم “دراسة الأهلية”، ما يمهد الطريق لهم لاستكمال المتطلبات اللازمة والحصول على الدعم، يُشدد البرنامج على أهمية التقيد بالمعايير وتقديم الوثائق الصحيحة لضمان عدم تعطل عملية الاستحقاق.

نتائج الأهلية في حساب المواطن لشهر مارس

أعلن برنامج حساب المواطن، في بيان رسمي، عن تأخر صدور نتائج الأهلية لدورة شهر مارس، مشيرًا إلى أن الإعلان عن نتائج الأهلية سيتم بشكل شهري عبر الحساب الرسمي للبرنامج، وأكد البرنامج على إمكانية الاطلاع على نتيجة الأهلية من خلال الوصول إلى قسم “دراسة الأهلية” في حسابات المستفيدين.

تجديد التزام الدعم للمستفيدين

في ضوء التوجيهات الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستنادًا إلى التوصيات المقدمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم التأكيد على استمرارية برنامج حساب المواطن وفق آليته الحالية، هذا التأكيد يشمل استمرار تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية العام 2024، بالإضافة إلى الإبقاء على باب التسجيل مفتوحًا للراغبين في الانضمام إلى البرنامج، ما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.