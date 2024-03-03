1000جنيه أقل في سعر الجرام .. أسعار الذهب اليوم في مصر.. الحق فرصتك ياعريس هتجوز ومافيش تأجيل بسبب الشبكة

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجع جديد. الأمر الذي غلب جميع التوقعات التي أشارت إلى عودة ارتفاع السعر من جديد وقد اكد خبراء الاقتصاد أن الذهب ستشهد مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وذلك يأتي تزامنًا مع انخفاض أسعار الدولار وقد حقق انخفاض كبير على مدار تعاملات الأسبوع الماضي حيث خسر المعدن النفيس أكثر من 1000 من سعر الجرام ليصبح سعر عيار الذهب الأشهر عند المصريين 2770 جنيه بعد أن كان بلغ سعر الجرام 4000 جنيه ونرصد اليكم تقرير مفصل بأسعار الذهب بحسب آخر تغييرات سدتها في الأسواق المصرية اليوم.

اسعار الذهب اليوم

ونتابع معكم سعر المعدن النفيس في ظل التطورات السريعة التي تشهدها أسعار الذهب اليوم حيث يواصل الهبوط، ويعد هذا الانخفاض فرصة عظيمة لجميع المقبلين على الزواج لشراء الشبكة وعدم الانتظار حيث انخفض سعر الجرام ليصبح سعر عيار 18 اليوم ليسجل أقل من 2400 جنيه، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار ويعود نشاط اسواق الذهب المصرية من جديد في ظل استمرار انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء وإليكم فيما يلي الأسعار المعلنة من بىوية الذهب المصرية بالغرفة التجارية بالقاهرة :

سعر الذهب عيار 24 اليوم 3,189 جنيهًا للشراء و3,131 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 اليوم 2,790 جنيهًا للشراء و 2,740 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم : 2,349 جنيهًا للشراء و 2,391 جنيها للبيع.

سعر الجنية الذهب اليوم 22,320 جنيه للشراء و 22,320 جنيه للبيع.

اسعار الذهب بالمصنعية في مصر

قد يختلف سعر الجرام من تاجر لآخر بعد احتساب سعر المصنعة حيث تخضع لتقييم أصحاب محلات الصاغة، وتتراوح من ٩٠جنيه مصنعيه الي 200 جنيه بينما يوجد ذهب مستعمل ذات مصنعي أقل قد تبدأ من 30 على سعر الجرام فكل معا عليك ان تحاول تخفيض سعر المصنعة على جرام الذهب بالاتفاق مع التجار الذي تشتري منه حتى لا تضطر لدفع مبلغ ضخم فوق سعر الذهب الصافي.