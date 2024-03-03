هل تم زيادة 8000 د.ج في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024؟

في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة الجزائرية، قامت مؤخرًا بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت التي تعد من أهم برامج الدعم في مختلف ولايات دولة الجزائر، فضلاً عن أنها تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العديد من المواطنين في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، هذا وأن البعض تداول بعض الأنباء التي تُفيد بزيادة المنحة لـ 8000 دينار جزائري، ولذلك سنكشف لكم الحقيقة.

حقيقة منحة المرأة الماكثة في البيت

تبلغ قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت نحو 800 دينار جزائري، فضلاً عن 300 دينار منحة أخرى لملف تابع للأسرة ذات، أن القيمة الإجمالية لبعض الفئات تصل إلى 1100 دينار جزائر، لكن لا يوجد أي زيادات في هذه المنحة وكل ما يتم تداوله هي مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن أنه في حالة وجود زيادة ستقوم الجهة الرسمية داخل الجزائر بالإعلان عنها، لكي يتعرف عليها الجميع.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت، وفقًا لما يلي:-