“اللهم بلغنا رمضان” دعاء دخول شهر رمضان المبارك 2024 – 1445 مستجاب

يود المسلمين معرفة دعاء دخول شهر رمضان المبارك 2024 وهذا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث أصبح يفصلنا عنه بضعة أيام مما يزيد التداول عبر مواقع البحث خلال هذه الفترة الحالية، حيث يسارع الكثير منهم في معرفة الأدعية الخاصة بهذا الشهر الكريم لا سيما أنه بهدف التخلص من الذنوب والمعاصي وتطهير القلب من الآثام والدعاء للرزق وفتح الأبواب، وهذا ما يتسم به نفحات الشهر الكريم لذا إليكم الأدعية المختصة بهذا الشهر الكريم خلال السطور التالية.

دعاء دخول شهر رمضان المبارك 2024

تأتي الصدارة في الوقت الحالي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لـ دعاء دخول شهر رمضان المبارك 2024 التي تتداول بكثرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم رغبةً في معرفة الأدعية، وإليكم تلك الأدعية فيما يلي:-

اللهم سلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلًا يارب العالمين. اللهمَّ أهِلَّهُ علينا بالأمن والإيمان. اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك. اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن. اللهم هب لي في شهر رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية الصائم قبل الإفطار 2024

وإليكم مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة للصائم قبل الإفطار في شهر رمضان، وذلك حيث للصائم دعوة لا ترد:-

الله لا اله الا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.